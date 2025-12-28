Paura per il cedimento di intonaco da una pensilina della stazione di Santa Maria Novella

Oggi, intorno alle 12:30, si è verificato un cedimento strutturale nell’intonaco di una pensilina della stazione di Santa Maria Novella a Firenze. L’incidente, avvenuto in un punto molto frequentato, avrebbe potuto causare conseguenze più gravi. Sul posto sono intervenuti i tecnici per valutare la sicurezza dell’area e avviare le necessarie verifiche e interventi di ripristino.

FIRENZE — Poteva trasformarsi in qualcosa di molto più grave il cedimento strutturale verificatosi intorno alle 12,30 di oggi (28 dicembre) all’interno della stazione di Santa Maria Novella, uno degli snodi ferroviari più trafficati d’Italia, particolarmente affollato in questi giorni di festività. Un grosso pezzo di intonaco e diversi calcinacci si sono staccati improvvisamente dal soffitto, schiantandosi sul marciapiede sottostante. Il crollo è avvenuto nei pressi di un ingresso secondario, situato sul lato della stazione che si affaccia sul terminal dei taxi, proprio a ridosso di una nota pizzeria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Paura alla stazione di Santa Maria Novella, crolla una parte del solaio esterno \ VIDEO Leggi anche: Firenze, si stacca un pezzo di soffitto della stazione. Calcinacci in strada, paura a Santa Maria Novella Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Firenze, crolla un pezzo di pensilina della stazione nell'area di sosta dei taxi: tanta paura, nessun ferito - 30, è crollata una porzione di intonaco sottostante alla pensilina della stazione di Santa Maria Novella, accanto all'area di sosta dei ... corrierefiorentino.corriere.it

@telesvevaofficial Foggia, scricchiolii e paura in un palazzo di via Lucera: evacuati 12 appartamenti e locali commerciali Momenti di paura a Foggia a causa di un potenziale cedimento strutturale di un muro portante all’interno di uno stabile in via Lucera, nell facebook

Paura in via Lucera a #Foggia, cedimento strutturale nella notte: sgomberate famiglie e attività x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.