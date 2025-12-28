Paura in via Lucera pareti lesionate scricchiolano e scatta l' alert | evacuate 12 famiglie

Nella mattinata di oggi, via Lucera è stata teatro di un intervento urgente a causa di crepe e rumori provenienti dalle pareti di alcune abitazioni. Per motivi di sicurezza, 12 famiglie sono state evacuate in attesa di una verifica strutturale. L’ordinanza di sgombero sarà firmata a breve dalla sindaca di Foggia. La situazione rimane monitorata per garantire la sicurezza dei residenti e delle strutture coinvolte.

Scricchiolii alle pareti, rumori e alcune evidenti lesioni, nella mattinata di oggi, domenica 28 dicembre, hanno spinto alcuni residenti di 12 nuclei familiari, tutto sgomberati tramite ordinanza sindacale che verrà firmata ad horas dalla sindaca di Foggia, a chiamare immediatamente i vigili del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Paura in via Lucera, pareti lesionate scricchiolano e scatta l'alert: evacuate 12 famiglie Leggi anche: Fuoco in una palazzina. Evacuate 17 famiglie Leggi anche: Crolla solaio a Napoli, evacuate due famiglie La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Paura in via Lucera a Foggia, cedimento strutturale nella notte: sgomberate famiglie e attività - Momenti di forte apprensione questa mattina in via Lucera 73, a Foggia, dove si è verificato un cedimento strutturale che ... immediato.net

Paura crollo a Foggia, sgomberata palazzina in via Lucera: famiglie evacuate (FOTO VIDEO) - Paura crollo a Foggia, sgomberata palazzina in via Lucera: famiglie evacuate Momenti di forte apprensione questa mattina a Foggia, dove una palazzina di via Lucera 73 è stata sgomberata in via precauz ... statoquotidiano.it

Paura in via Lucera a #Foggia, cedimento strutturale nella notte: sgomberate famiglie e attività x.com

ULTIM’ORAFoggia, cedimento strutturale in via Lucera. Abitanti e attività in via di sgombero. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.