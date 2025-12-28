Paura in Val di Susa valanga si stacca fuori pista | primi accertamenti escludono sciatori coinvolti

Nella Val di Susa, una valanga si è staccata fuori pista a Claviere. Sono in corso interventi di bonifica per verificare eventuali coinvolgimenti di sciatori o altre persone. I primi accertamenti hanno escluso la presenza di soggetti rimasti sotto la massa di neve. La situazione è sotto controllo e le operazioni di verifica continuano per chiarire la dinamica dell'evento.

E' a Claviere che sono in corso i lavori di bonifica per comprendere effettivamente se ci siano persone coinvolte o meno. Un maestro di sci, resosi conto di quanto stava accadendo, ha raccontato al soccorso alpino di aver visto due o tre persone coinvolte, ma gli accertamenti al momento sono negativi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

