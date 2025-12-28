Paura in ospedale paziente prova a soffocare il compagno di stanza 84enne | arrestato per tentato omicidio

Un episodio di violenza si è verificato in ospedale, dove un uomo di 43 anni ha cercato di soffocare con le mani il compagno di stanza, un 84enne. L'aggressore è stato prontamente arrestato per tentato omicidio. L'evento ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità sanitarie, sottolineando l'importanza di garantire la sicurezza anche in ambienti di cura e accoglienza.

