Paura in ospedale paziente prova a soffocare il compagno di stanza 84enne | arrestato per tentato omicidio
Un episodio di violenza si è verificato in ospedale, dove un uomo di 43 anni ha cercato di soffocare con le mani il compagno di stanza, un 84enne. L'aggressore è stato prontamente arrestato per tentato omicidio. L'evento ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità sanitarie, sottolineando l'importanza di garantire la sicurezza anche in ambienti di cura e accoglienza.
Tentato omicidio in ospedale: un paziente di 43 anni ha provato a soffocare a mani nude il compagno di stanza di 84 anni per ucciderlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
