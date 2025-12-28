Paura in ospedale a Roma paziente tenta di uccidere il suo anziano compagno di stanza

A Roma, all’ospedale Sant’Andrea, si sono verificati momenti di tensione quando un paziente ha tentato di aggredire il suo anziano compagno di stanza, costringendo le forze dell’ordine a intervenire. L’incidente si è verificato ieri sera intorno alle 23 e ha richiesto l’intervento dei carabinieri della stazione di Tomba di Nerone. La situazione è stata gestita con successo, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte.

