Patente B si cambia Tutte le novità tra guide esercitazioni e certificazione

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 dicembre introduce importanti novità per il conseguimento della patente B. Le nuove disposizioni riguardano le modalità di svolgimento delle prove, le esercitazioni e la certificazione finale. Questa guida illustra le principali modifiche, offrendo un quadro chiaro e aggiornato delle procedure, per aiutare i candidati a prepararsi al meglio all’esame di guida.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo scorso mercoledì 24 dicembre vengono sancite nuove regole per quanto concerne l'iter che ogni candidato dovrà affrontare per conseguire la patente B. L'obiettivo è quello di creare un percorso il più possibile uniforme e completo per tutti, al quale sarà associata una verifica puntuale del livello di preparazione del futuro neopatentato nelle varie situazioni di guida in cui potrebbe venirsi a trovare. A differenza della normativa precedente, il nuovo decreto stabilisce un ordine cronologico rigoroso per le esercitazioni da effettuare per il conseguimento della patente B.

