Patente B si cambia Tutte le novità tra guide esercitazioni e certificazione

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 dicembre introduce importanti novità per il conseguimento della patente B. Le nuove disposizioni riguardano le modalità di svolgimento delle prove, le esercitazioni e la certificazione finale. Questa guida illustra le principali modifiche, offrendo un quadro chiaro e aggiornato delle procedure, per aiutare i candidati a prepararsi al meglio all’esame di guida.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo scorso mercoledì 24 dicembre vengono sancite nuove regole per quanto concerne l'iter che ogni candidato dovrà affrontare per conseguire la patente B. L'obiettivo è quello di creare un percorso il più possibile uniforme e completo per tutti, al quale sarà associata una verifica puntuale del livello di preparazione del futuro neopatentato nelle varie situazioni di guida in cui potrebbe venirsi a trovare. A differenza della normativa precedente, il nuovo decreto stabilisce un ordine cronologico rigoroso per le esercitazioni da effettuare per il conseguimento della patente B. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

patente b si cambia tutte le novit224 tra guide esercitazioni e certificazione

© Ilgiornale.it - Patente B, si cambia. Tutte le novità tra guide, esercitazioni e certificazione

Leggi anche: Patente a 17 anni. Sì, ma con alcune regole: tutte le novità

Leggi anche: Esame della patente: guide certificate e costi, cosa cambia davvero

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

?Patente B, come cambia l'esame. Esercitazioni, le guide, i controlli: tutte le novità; ?Patente B, come cambia l'esame. Esercitazioni, le guide, i controlli: tutte le novità; ?Patente B, come cambia l'esame. Esercitazioni, le guide, i controlli: tutte le novità; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la partenza della fiaccola da Scampia col direttore del Mattino Vincenzo Di Vincenzo: «Un grande onore».

patente b cambia tuttePatente B, si cambia. Tutte le novità tra guide, esercitazioni e certificazione - I cambiamenti messi nero su bianco nel decreto del Mit pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso mercoledì 24 dicembre ... ilgiornale.it

patente b cambia tuttePatente B, come cambia l'esame. Esercitazioni, le guide, i controlli: tutte le novità - Cambia infatti il modo in cui ci si prepara alla prova pratica e cambia il percorso che ogni aspirante automobilista deve seguire prima ... msn.com

patente b cambia tutteCome prendere la Patente B nel 2026: guida completa e tutte le regole che in molti non conoscono - L'iter per ottenere la patente B è molto più lungo del previsto, e ci sono anche dei costi. reportmotori.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.