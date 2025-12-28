Passa in via definitiva la riforma della Corte dei Conti
Vengono riparametrate le sanzioni e allargato il potere preventivo di controllo. Centrodestra compatto, Pd e M5s gridano al golpe. Grideranno al colpo di Stato contabile, ma hanno la voce fioca. Perché, com’è già successo con la cancellazione del reato di abuso d’ufficio, sindaci e assessori del Pd e dei 5s non vedevano l’ora di scrollarsi di dosso il fantasma dei giudici contabili. È passata al Senato in via definitiva con 93 sì, 51 contrari e cinque astenuti - Italia viva - la cosiddetta riforma della Corte dei Conti - primo firmatario il ministro per gli affari europei e il Pnrr Tommaso Foti - che non intacca le prerogative dei giudici contabili, anzi le rafforza in tema di parere preventivo sulle spese pubbliche, ma manda in pensione la presunzione di colpevolezza di amministratori e funzionari pubblici. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Partecipate e rilievi della Corte dei Conti, fra polemiche e criticità passa la delibera
Leggi anche: Il Senato approva la riforma della Corte dei Conti, ecco cosa prevede INFOGRAFICA
Porti, svolta storica: via libera alla riforma, nasce Porti d'Italia Spa; Riforma dei porti: il CdM approva il disegno di legge. La parola passa al Parlamento; Il consiglio dei ministri ha approvato la riforma portuale; Porti d'Italia, via libera del Governo. Rixi: Riforma all'altezza dei tempi.
La riforma della Corte dei Conti diventa legge: ok definitivo del Senato - Il ddl confermato dalla Camera passa senza modifiche; tutti gli emendamenti delle opposizioni respinti. altarimini.it
Corte dei Conti, via libera dal Senato. La riforma è legge - Tra le altre misure il disegno di legge rende strutturale lo scudo erariale introdotto ... editorialedomani.it
Lavoro. Approvata in via definitiva la Riforma Fornero - Arrivato ieri dalla Camera il via libera definitivo alla riforma del lavoro già approvata al Senato. quotidianosanita.it
Il Senato approva il Ddl sulla riforma della Corte dei Conti, è legge
LE NOMINE / Mingardi confermata responsabile della Lega. Karsan sarà capo di gabinetto di Zaia, mentre Milan capo ufficio stampa del Consiglio veneto. Lunedì 29 dicembre l’Ufficio di presidenza per la ratifica definitiva. Grande passa da Ciambetti a Szums - facebook.com facebook
Il Senato ha approvato la legge di Bilancio per il 2026 con 113 voti favorevoli. La quarta manovra del governo di Giorgia Meloni passa ora alla Camera per l'approvazione definitiva. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.