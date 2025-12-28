Buone notizie per i contribuenti. Approvato il bilancio di previsione 2026-2028: per i sangiulianesi non ci sarà alcun aumento delle tasse. Con 33 milioni di euro di pareggio fra entrate e uscite, il documento economico licenziato dal Comune conferma, fra i propri capisaldi, l’alleggerimento della pressione fiscale. E così, nell’ottica di un aiuto alle fasce medio-basse, anche nel 2026 si proseguirà con l’azzeramento dell’addizionale comunale Irpef per tutti coloro che hanno redditi fino a 17mila euro. Sul fronte del commercio, niente Imu per i negozianti che sono proprietari dei locali e gestiscono personalmente l’attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Passa il bilancio di previsione: nessun aumento delle tasse

Leggi anche: Bilancio di previsione, i conti per il 2026 a Pisa sono ok: "Nessun aumento su aliquote e tasse e stessa qualità dei servizi"

Leggi anche: Assisi, approvato il Bilancio di previsione: nessun aumento tasse, 30milioni di investimento: ecco quali

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Passa il bilancio di previsione: nessun aumento delle tasse; Assisi, approvato il Bilancio di previsione: nessun aumento tasse, 30milioni di investimento: ecco quali; Gaiarine approva il bilancio di previsione: «Nessun aumento per i cittadini»; Bilancio di previsione 2026: «Nessun taglio ai servizi».

MONTEROTONDO – Approvato il bilancio previsionale 2026-2028: nessun aumento delle imposte - Nella seduta di ieri, lunedì 22 dicembre, il Consiglio comunale di Monterotondo ha approvato il Bilancio di previsione 2026- tiburno.tv

BILANCIO MODENA, TESTO APPROVATO. TASSE FERME E NESSUN INDEBITAMENTO - E’ stato approvato con il voto a favore dei gruppi di maggioranza e quello contrario delle opposizioni il bilancio di previsione del comune di Modena. tvqui.it