Passa il bilancio di previsione | nessun aumento delle tasse
Buone notizie per i contribuenti. Approvato il bilancio di previsione 2026-2028: per i sangiulianesi non ci sarà alcun aumento delle tasse. Con 33 milioni di euro di pareggio fra entrate e uscite, il documento economico licenziato dal Comune conferma, fra i propri capisaldi, l’alleggerimento della pressione fiscale. E così, nell’ottica di un aiuto alle fasce medio-basse, anche nel 2026 si proseguirà con l’azzeramento dell’addizionale comunale Irpef per tutti coloro che hanno redditi fino a 17mila euro. Sul fronte del commercio, niente Imu per i negozianti che sono proprietari dei locali e gestiscono personalmente l’attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Bilancio di previsione, i conti per il 2026 a Pisa sono ok: "Nessun aumento su aliquote e tasse e stessa qualità dei servizi"
Leggi anche: Assisi, approvato il Bilancio di previsione: nessun aumento tasse, 30milioni di investimento: ecco quali
Passa il bilancio di previsione: nessun aumento delle tasse; Assisi, approvato il Bilancio di previsione: nessun aumento tasse, 30milioni di investimento: ecco quali; Gaiarine approva il bilancio di previsione: «Nessun aumento per i cittadini»; Bilancio di previsione 2026: «Nessun taglio ai servizi».
MONTEROTONDO – Approvato il bilancio previsionale 2026-2028: nessun aumento delle imposte - Nella seduta di ieri, lunedì 22 dicembre, il Consiglio comunale di Monterotondo ha approvato il Bilancio di previsione 2026- tiburno.tv
BILANCIO MODENA, TESTO APPROVATO. TASSE FERME E NESSUN INDEBITAMENTO - E’ stato approvato con il voto a favore dei gruppi di maggioranza e quello contrario delle opposizioni il bilancio di previsione del comune di Modena. tvqui.it
Bilancio di previsione a Carmignano, il sindaco Prestanti: “Il 2026 sarà l’anno della ricostruzione” - CARMIGNANO – "L’anno della ricostruzione, per sanare le ferite subite dal territorio due anni fa". piananotizie.it
“SHOCK sulla tassa comunale di Middlesbrough: bilancio ‘nessun taglio’… ma aumento del 2%?”
Migliorano i conti della #asroma: il bilancio chiuso a giugno 2025 fa registrare un netto miglioramento, il rosso infatti passa da - 81,4 a - 53,9 Il miglior bilancio dalla stagione 2018/19 - facebook.com facebook
Legge di Bilancio 2026, via libera del Senato: la manovra passa alla Camera x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.