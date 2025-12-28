Pascale fulmina la Turci | Ipocrita Disprezzava Berlusconi non i suoi soldi
Francesca Pascale interviene sul suo rapporto con la Turci, commentando le sue opinioni pubbliche. Nell’intervista al Corriere della Sera, Pascale ripercorre il suo passato, tra l’infanzia in una famiglia tradizionale e il legame con Berlusconi. Un quadro che offre una visione personale e diretta, senza enfatizzare polemiche o sensazionalismi, mantenendo uno stile sobrio e rispettoso.
Un'intervista tutto tondo quella di Francesca Pascale al Corriere della Sera pubblicata oggi. Dall'infanzia in una famiglia con un papà operaio e una mamma casalinga ("un patriarcato naturale" dice), ma anche l'amore per Silvio Berlusconi a cui è stata legata a lungo. "Non è mai finita, non ci siamo mai realmente separati", racconta. Una relazione lunga 15 anni. "Io ho conosciuto il Presidente quando aveva 69 anni ed era un uomo forte e libero", ha detto Pascale, "ho ho vissuto tutto il bello possibile". Dopo la relazione con il Cavaliere Pascale si è legata a Paola Turci, anche con una unione civile interrotta dopo quattro anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
