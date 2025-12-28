Pascale e la storia con Turci | Relazione tossica disprezzava Berlusconi ma viveva con il suo denaro Poi il commento sulle voci della sua buonuscita

Francesca Pascale ripercorre nel dettaglio la sua storia con Turci, affrontando temi come una relazione complessa, il disprezzo per Berlusconi e la convivenza con il suo denaro. Nell'intervista al Corriere della Sera, la figura pubblica commenta anche le recenti voci sulla sua buonuscita, offrendo una prospettiva diretta e senza filtri sulla sua esperienza personale e professionale.

Francesca Pascale ripercorre tutta la sua vita nell'intervista al Corriere della Sera pubblicata oggi. La famiglia d'origine con un papà operaio e una mamma casalinga che definisce "un patriarcato naturale", il complesso rapporto con il padre violento da cui non si è mai sentita amata, l'amore. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Francesca Pascale: “Paola Turci? Una relazione tossica. Disprezzava Berlusconi, ma non vivere in casa mia con il suo denaro. A Palazzo Grazioli ora c’è un bar nel soggiorno dove con Silvio guardavamo la tv in pigiama, mi fa effetto”

Francesca Pascale ha ritrovato l'amore dopo il divorzio con Paola Turci? «Ha un'amicizia speciale con una donna lontana dai riflettori».

