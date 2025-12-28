Parigi aggredite tre donne Il sospettato è stato portato in un ospedale psichiatrico | ecco cos’è successo

Lo scorso 26 ottobre, la metropolitana di Parigi è stata teatro di un episodio di violenza che ha coinvolto tre donne in diverse stazioni della città. Il sospettato, arrestato sul luogo, è stato successivamente trasferito in un ospedale psichiatrico. Questo evento ha suscitato preoccupazione e attenzione sulla sicurezza nei mezzi pubblici parigini. Di seguito, i dettagli su quanto accaduto e le prime ricostruzioni.

Pochi giorni fa, nel pomeriggio del 26, la metropolitana di Parigi si è trasformata in un teatro di violenza che ha coinvolto tre diverse stazioni della capitale. In un arco di tempo relativamente breve, tra le 16:15 e le 16:45, un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne nelle fermate di Arts et Métiers, République e Opéra. Le aggressioni, verificatesi con una notevole rapidità, hanno interessato la linea 3. Il sospettato, dopo aver generato panico tra i passeggeri, ha cercato di far perdere le proprie tracce salendo su un treno della linea 8. Aggressore già condannato per furto e violenza sessuale.

