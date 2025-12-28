Parenti di consiglieri assunti in Municipio | 20 nuovi dipendenti dopo il concorso per 5 posti

Recentemente, a Maddaloni sono state ratificate 20 assunzioni di nuovi dipendenti comunali, in seguito al concorso per istruttore amministrativo. Tra i vincitori, cinque sono risultati essere parenti di consiglieri comunali, dipendenti o manager del Municipio. Questa situazione evidenzia la presenza di rapporti familiari all’interno dell’amministrazione comunale, sollevando questioni di trasparenza e correttezza nel processo di selezione.

Parenti di consiglieri comunali, di dipendenti comunali e manager assunti in Municipio. E’ quanto emerge dalla pubblicazione delle graduatorie dei vincitori del concorso per istruttore amministrativo a Maddaloni, con 20 assunzioni ratificate nei giorni scorsi di cui 5 vincitori a cui si. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Parenti di consiglieri assunti in Municipio: 20 nuovi dipendenti dopo il concorso per 5 posti Leggi anche: Crotone, assunti dall’amministrazione comunale 14 nuovi dipendenti Leggi anche: Assunti di nuovo in Vaticano i due dipendenti dello Ior licenziati dopo essersi sposati Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. I consiglieri regionali possono assumere mogli e parenti? No, la legge lo vieta ancora - No, il Consiglio regionale della Sardegna non ha dato il via libera all’assunzione di mogli, conviventi more uxorio e parenti negli uffici dei gruppi del palazzo di via Roma. unionesarda.it Ieri, durante la festa di Natale, i parenti hanno trascorso del tempo felice con i loro parenti, Babbo Natale ha portato un dono per tutti e il nostro personale ha accompagnato la serata con cura, attenzione e tanta allegria. Un grazie sincero a tutte le associazioni - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.