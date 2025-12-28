Parco del mare a San Giuliano Dune verde e aree per lo sport | Lavori anche durante l’estate
Il Parco del mare avanza anche a San Giuliano. Via libera ai lavori di riqualificazione del lungomare, con un investimento totale che supera i 5 milioni di euro, di cui 2,8 finanziati dalla Regione con i fondi Por-Fesr. La giunta ha approvato in questi giorni i progetti esecutivi per i due interventi previsti. Il primo riguarda il completamento del lungomare di San Giuliano (per una spesa di 2.642.470 euro). Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di dune artificiali, che raggiungerà una quota di 2,85 metri: un intervento pensato come barriera contro l’erosione e l’ingressione marina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
