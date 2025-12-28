Paratici Fiorentina il club viola affida all’ex Juve il progetto rilancio | cosa manca per la chiusura dell’affare Tutti i dettagli

La Fiorentina ha scelto di affidare a Fabio Paratici il progetto di rilancio del club, puntando sulla sua esperienza internazionale. L’accordo con l’ex dirigente di Juventus e Tottenham rappresenta un passo importante per rafforzare la squadra e migliorare la posizione in classifica. Tuttavia, ci sono ancora alcuni dettagli da definire prima della conclusione ufficiale dell’affare. Ecco tutti i punti chiave e le ultime novità sul fronte viola.

Paratici Fiorentina: il club viola sceglie l'ex dirigente di Juve e Tottenham per evitare la retrocessione e rilanciare le ambizioni della piazza. La Fiorentina si prepara a una rivoluzione dirigenziale che ha il sapore dell'ultima spiaggia per salvare una stagione fin qui disastrosa. In questo finale di 2025, con lo spettro della retrocessione che aleggia minacciosamente sul Franchi, la proprietà ha deciso di giocare il tutto per tutto affidandosi a un nome di calibro internazionale: Fabio Paratici. Secondo le ultime informazioni rilanciate dall'esperto di mercato Matteo Moretto, l'accordo è praticamente chiuso e manca ormai soltanto l'annuncio formale per vedere l'ex dirigente bianconero all'opera a Firenze.

