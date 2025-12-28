Paradiso perduto Gwyneth Paltrow rifiutò una scena di sesso con una star | Ero in imbarazzo per mio padre

Gwyneth Paltrow ha recentemente rivelato di aver rifiutato una scena di sesso con una collega durante le riprese di un film, motivando la decisione con il timore di turbare suo padre. L’attrice, nota per ruoli in film come Seven e Shakespeare in Love, ha spiegato come l’imbarazzo e il rispetto familiare abbiano influenzato la sua scelta professionale. Questa testimonianza offre uno sguardo sulla complessità delle decisioni nel mondo dello spettacolo.

La star di Seven e Shakespeare in Love ha confessato di aver detto 'no' ad una sequenza hot con un collega nel film per paura di far star male il genitore. Gwyneth Paltrow ha spiegato il motivo che la spinse a rifiutare una scena di sesso con una sua co-star nel film Paradiso perduto di Alfonso Cuarón. In un video per Vanity Fair, l'attrice ha raccontato il primo incontro con il collega, ormai parecchi anni fa. I due condivisero lo schermo nell'adattamento cinematografico del 1998 del classico letterario di Charles Dickens, Grandi speranze, portato sul grande schermo dal regista messicano di Gravity e Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.

