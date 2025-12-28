Paolo suicida a 14 anni la relazione degli ispettori | La scuola doveva fare di più

Il suicidio di Paolo Mendico, 14 anni, avvenuto il primo giorno di scuola a Santi Cosma e Damiano, solleva interrogativi sulla responsabilità della scuola. Secondo gli ispettori, pur non essendoci un vero e proprio bullismo, il ragazzo ha subito comportamenti

Se è vero che nei confronti di Paolo Mendico - il 14 enne che si è suicidato il primo giorno di scuola nella sua casa di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina - non c'era da parte dei compagni vero e proprio bullismo, che presuppone una ripetitività nel tempo, è anche vero che contro il ragazzo ci sono stati comportamenti "quasi aggressivi" non arginati dal personale scolastico.

