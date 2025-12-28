Paolo Mendico suicida a 14 anni per gli ispettori del Mim la scuola non ha rispettato il protocollo antibullismo

Gli ispettori inviati da Valditara hanno rilevato che la scuola non avrebbe rispettato il protocollo antibullismo nel caso di Paolo Mendico, suicida a 14 anni. Sono stati richiesti tre provvedimenti disciplinari nei confronti della dirigente scolastica, della vicedirigente e della responsabile della succursale, per responsabilità legate alla gestione e alla tutela degli studenti. L’indagine mira a fare chiarezza sulle responsabilità e sulle eventuali mancanze nella tutela del ragazzo.

Gli ispettori inviati da Valditara avrebbero chiesto tre provvedimenti disciplinari a carico della dirigente scolastica "per le responsabilità che interessano la funzione dirigenziale", della vicedirigente e della responsabile della succursale. Secondo quanto si apprende, nei verbali dei consigli di classe emergevano problemi disciplinari già a partire dal 18 dicembre 2024 e fino alla fine dell'anno.

Paolo Mendico, che si è tolto la vita a 14 anni, poteva esser salvato. La relazione impietosa degli ispettori del ministero: «La scuola poteva fare di più» - In una classe difficile e con comportamenti aggressivi per gli esperti del Mim doveva esser avviato un protocollo antibullismo. open.online

Paolo Mendico morto suicida a 14 anni, la relazione degli ispettori sulla scuola: "Poteva fare di più" - Si è tolto la vita nell'abitazione in cui viveva insieme ai genitori a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, la notte precedente al rientro a scuola, lo scorso 11 settembre. tag24.it

La classe di Paolo #Mendico era "problematica" ed erano emersi comportamenti "quasi aggressivi", eppure non vi una valutazione strutturata da parte della #scuola: la relazione degli ispettori sul caso del #suicidio del 14enne in provincia di #Latina. x.com

