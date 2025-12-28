Paolo Mendico la scuola ha mentito | emergono dettagli atroci sul suicidio

Emergono nuovi dettagli sul suicidio di Paolo Mendico, il quattordicenne di Santi Cosma e Damiano. Gli ispettori del Ministero dell’Istruzione hanno contestato la versione ufficiale fornita dalla scuola, rivelando elementi che sollevano dubbi sulla gestione della vicenda. Questa scoperta riaccende il dibattito sulla tutela degli studenti e sulla responsabilità delle istituzioni scolastiche in situazioni di emergenza.

Gli ispettori del Ministero dell'Istruzione di fatto hanno smentito la versione fornita dalla scuola frequentata da Paolo Mendico, il quattordicenne che si è suicidato l'11 settembre scorso nella sua casa di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, proprio alla vigilia della ripresa delle lezioni. L'istituto tecnico Pacinotti aveva sostenuto di non essere a conoscenza di episodi di bullismo e violenze, gli episodi per i quali Paolo si sarebbe suicidato. La relazione ispettiva, di cui dà conto Repubblica, ricostruisce invece un contesto scolastico segnato da comportamenti problematici noti e da procedure mai attivate.

Paolo Mendico morto suicida, ispettori del Ministero dell'Istruzione puntano il dito contro la scuola - Ispettori del Ministero dell'Istruzione nella scuola frequentata da Paolo Mendico, il 14enne morto suicida lo scorso settembre: le criticità segnalate nella relazione ... virgilio.it

Suicidio di Paolo Mendico, gli ispettori ministeriali: “Si poteva e doveva fare di più, la scuola non ha attivato il protocollo antibullismo”. Avviati procedimenti ... - L’11 settembre, nel giorno della ripresa delle lezioni, si è tolto la vita nella sua abitazione a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. orizzontescuola.it

