Paolo Fox presenta l’oroscopo 2026, con le previsioni segno per segno. Durante la trasmissione Domenica In, sono state condivise le principali tendenze per l’anno, evidenziando novità e conferme. La Vergine potrà contare su nuove certezze, mentre il Leone sembra rinascere dopo periodi difficili. A partire da fine gennaio, il ritorno di Nettuno in Ariete segnerà un passaggio importante per gli aspetti astrali di quest’anno.

Il 2026, secondo l?astrologo Paolo Fox, si apre sotto il segno di un cambiamento astrale importante. A fine gennaio, Nettuno ritorna in Ariete, iniziando un transito che durerà.

© Leggo.it - Paolo Fox, oroscopo 2026. La classifica a Domenica In: nuove certezze per la Vergine, Leone rinasce. Tutte le previsioni segno per segno

