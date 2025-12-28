Paola Ghirardi in pensione uno dei pilastri dell' elisoccorso di Parma

Paola Ghirardi, una delle figure di riferimento dell’elisoccorso di Parma, ha recentemente concluso la sua carriera professionale. La sua presenza ha rappresentato un punto di riferimento per molti, contribuendo in modo significativo alle operazioni di emergenza nella regione. Con il suo impegno e dedizione, ha lasciato un segno importante nel settore dell’elisoccorso a Parma, ora salutata con rispetto e riconoscenza.

È quasi il tramonto quando il rumore dei rotori si attenua lentamente, e l'elisoccorso tocca terra all'elisuperficie dell'Ospedale Maggiore di Parma. Per l'infermiera Paola Ghirardi è un gesto quotidiano. È sabato 27 dicembre e quello che si è appena concluso era il suo ultimo turno.

Lascia il servizio Paola Ghirardi, la "regina" del soccorso in volo x.com

