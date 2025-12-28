Paola Egonu bomber implacabile | allungo di forza nella classifica marcatrici Quanti punti ha segnato in Serie A1

Paola Egonu si conferma una delle giocatrici più prolifiche della Serie A1 femminile di volley, con un totale di 394 punti in diciassette partite. La sua capacità di segnare con costanza e precisione le permette di mantenere un ruolo di rilievo nella classifica marcatrici, rafforzando la sua posizione di riferimento nel campionato.

Paola Egonu svetta in testa alla classifica marcatrici della Serie A1 di volley femminile con 394 punti messi a segno in diciassette partite di campionato. L’opposto di Milano ha giganteggiato in occasione del big match contro Conegliano e, grazie ai 32 punti che hanno contribuito a infliggere la prima sconfitta stagionale alle Pantere, ha allungato in maniera perentoria al comando della graduatoria solitamente riservata alle bomber. L’attaccante veneta ha distanziato Josephine Obossa (332 marcature per il miglior terminale offensivo di Busto Arsizio) ed Ekaterina Antropova (331 punti per la leader di Scandicci, fresca di trionfo al Mondiale per Club), più indietro Kendall Kipp (Bergamo, 316 punti) ed Erblira Bici (Vallefoglia, 301 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it

