Panathlon Club Prato. Sansone sportivo 2025.

La tradizionale Festa degli Auguri del Panathlon Club Prato, che si è svolta nella suggestiva cornice dell’Osteria su Santa Trinita, non è stata solo l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività ma anche per annunciare quali saranno i destinatari delle iniziative di fine anno promosse dal Club. I soci hanno scelto lo sportivo pratese dell’anno, che per il 2025 è il nuotatore di Poggio a Caiano Gianmarco Sansone, vincitore della medaglia d’oro nei 100 farfalla alle Universiadi. Sansone, che in carriera vanta anche un bronzo ai Mondiali di Doha 2024 nella staffetta 4x100 misti, succede curiosamente ad un’altra atleta del comune mediceo, Vittoria Guazzini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

