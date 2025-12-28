Palestra Inter vertice con l’Atalanta | per arrivare all’esterno serve quel sacrificio

La Palestra Inter ha recentemente incontrato l’Atalanta in un vertice strategico, evidenziando l’importanza del sacrificio per raggiungere l’obiettivo di inserirsi stabilmente all’esterno delle prime posizioni. La discussione ha focalizzato i passi necessari per migliorare le performance e costruire un percorso solido, sottolineando l’impegno e la dedizione richiesti per ottenere risultati duraturi nel contesto competitivo del calcio italiano.

Inter News 24 . Il punto sull’intreccio di calciomercato. La sfida di questa sera al New Balance Stadium non mette in palio soltanto tre punti pesanti per la corsa scudetto. Atalanta-Inter, infatti, rappresenta l’occasione ideale per un summit di mercato ai massimi livelli tra le dirigenze. Secondo quanto riportato dalle colonne di Tuttosport, i vertici di Viale della Liberazione approfitteranno della trasferta bergamasca per fare il punto sulla situazione di Marco Palestra. Il laterale destro classe 2005, di proprietà del club orobico ma attualmente in prestito al Cagliari, sta disputando una stagione di alto profilo che ha attirato le attenzioni dei campioni d’Italia, alla disperata ricerca di alternative sulla corsia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Palestra Inter, vertice con l’Atalanta: per arrivare all’esterno serve quel sacrificio Leggi anche: Palestra Juve, da Bergamo: quel club ha rotto gli indugi. L’Atalanta valuta il suo esterno 40 milioni Leggi anche: Palestra Inter, l’esterno dell’Atalanta destinato a restare solo un sogno? Quell’alternativa può tornare d’attualità! Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Palestra Inter la partita con l’Atalanta dà l’occasione per un nuovo summit? Ausilio insiste. L’Inter spinge per Palestra: summit con l’Atalanta e strategia giovani nerazzurra - L’Inter accelera per Palestra: incontro con l’Atalanta in arrivo. milanosportiva.com

TS - #Inter- #Palestra, a gennaio affare difficilissimo: servirebbe una cessione pesante. Su #Frattesi piccolo cortocircuito x.com

Big match a Bergamo: Inter e Dea trattano Palestra per il dopo Dumfries ma serve cedere Frattesi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.