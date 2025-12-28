Palestinesi Italia | no criminalizzazione

Le comunità palestinesi in Italia ribadiscono la fiducia nelle istituzioni italiane e si dicono preoccupate per i recenti arresti, che percepiscono come possibili segnali di criminalizzazione del movimento palestinese e delle attività di solidarietà. È importante mantenere un dialogo rispettoso e basato sui principi di legalità, garantendo il diritto di espressione e associazione. La tutela dei diritti fondamentali deve essere sempre al centro di ogni intervento.

10.00 "Le comunità palestinesi in Italia esprimono piena fiducia nella magistratura italiana e profonda preoccupazione per quanto sta avvenendo nel Paese sui recenti arresti, che rischiano di assumere i contorni di un'azione repressiva nei confronti del Movimento palestinese e della solidarietà con la Palestina". Così una nota dopo l'arresto del leader dei Palestinesi Italiani, Hannoun. "Confidiamo nel rispetto dei principi dello Stato di diritto,perché siano assicurati trasparenza,imparzialità,piena tutela dei diritti" degli arrestati. Finanziavano #Hamas attraverso associazioni umanitarie italiane, che avrebbero dirottato verso l'organizzazione terroristica oltre 7 milioni di euro destinati alla popolazione di #Gaza. 9 persone arrestate, tra loro c'è anche presidente palestinesi in #Italia. #Hannoun, presidente dei palestinesi in Italia, arrestato con l'accusa di raccogliere fondi per #Hamas: i soldi donati per la popolazione di #Gaza sarebbero finiti ai terroristi.

