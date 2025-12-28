Palazzina senza riscaldamento a Natale | famiglie al freddo in via Zanon da una settimana

Una residente di via Zanon 7 a Udine segnala da una settimana la mancanza di riscaldamento e gas nella palazzina, in un periodo particolarmente freddo. La situazione sta causando disagi alle famiglie, senza una soluzione immediata o prospettive di ripristino. La vicenda evidenzia l’urgenza di interventi per garantire il comfort e la sicurezza degli abitanti.

Una situazione definita di estrema gravità quella segnalata da una residente di una palazzina di via Zanon 7, a Udine rimasta senza gas e senza riscaldamento nel periodo più freddo dell'anno e, al momento, senza una prospettiva concreta di ripristino.La storiaTutto ha avuto inizio il 21 dicembre.

