Pagelle slalom Semmering 2025 | Shiffrin vince ma non domina Colturi torna sul podio Tanti rimpianti per le azzurre

Le pagelle dello slalom femminile a Semmering 2025 offrono un’analisi approfondita delle performance delle atlete, evidenziando la vittoria di Shiffrin e il ritorno di Colturi sul podio. La gara ha mostrato alcune variazioni rispetto alle aspettative, con le azzurre che esprimono rimpianti per le occasioni perse. Un momento di confronto tra diverse strategie e risultati, in un contesto di grande equilibrio e competizione.

PAGELLE SLALOM FEMMINILE SEMMERING 2025. Domenica 28 dicembre Mikaela Shiffrin 9,5: l'imbattibilità stagionale in slalom resiste, anche se oggi la netta superiorità evidenziata nelle prime quattro gare tra i pali stretti non si è vista. Nella prima manche è solida ma non brilla, poi nella seconda si scatena firmando il miglior tempo di manche su una pista ormai rovinata e recuperando le tre posizioni che la dividevano dal successo. Con questo ruolino di marcia resta la grande favorita per la Sfera di Cristallo. Camille Rast 9: si conferma in seconda piazza come a Courchevel, ma il distacco finale nei confronti di Shiffrin scende da 1.

