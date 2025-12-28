L’anno 2025 si conclude con un bilancio su Antonio Conte, figura chiave nel panorama calcistico italiano. In questo contesto, si analizzano le prestazioni di Cremonese-Napoli, con commenti di Fabrizio d’Esposito, e un focus su Milinkovic-Savic. Un approfondimento sobrio e dettagliato, che offre una panoramica obiettiva sulle dinamiche di gioco e sui protagonisti di questa stagione.

Le pagelle di Cremonese-Napoli 0-2, a cura di Fabrizio d'Esposito. MILINKOVIC-SAVIC. Gli autoctoni grigiorossi fanno un po' di ammuina dalle sue parti, ma le parate stanno a zero o quasi. L'unica emozione che dispensa Zio Vanja è nel finale quando lui e il Capitano fanno petto e contropetto con la pelota. Questione di cabeza. E non è poco – 6 DI LORENZO. Il suo terzismo difensivo è una certezza di questo Napule CamaleContico. E al 42' il Capitano dei Due Scudetti ha finanche la sua occasione su assist biondo del meraviglioso HojGol – 6,5 RRAHMANI. Lui e Giovannino Gesù sono i badanti di Vardy e alla fine scespirianamente tutto è bene quel che finisce bene.

Pagelle – Si chiude il 2025 l'anno di Conte: l'uomo che ha sconfitto il populismo estetico e l'ossessione del 4-3-3 giochista

Pagelle – Conte come Diogene, cercava l'uomo con una lanterna accesa: l'ha trovato nello spogliatoio del Napoli

La crisi tra Conte e il Napoli viene da lontano e ricorda a De Laurentiis che il populismo non paga mai

