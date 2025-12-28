Pagelle Milan Verona i TOP e FLOP del match di Serie A

Ecco le pagelle del match tra Milan e Verona, con i voti dei protagonisti e un’analisi dei principali protagonisti. La partita, disputata nell’ultima domenica dell’anno, ha offerto spunti interessanti per valutare le prestazioni di entrambe le squadre. Di seguito, i dettagli sui giocatori che si sono distinti e quelli che hanno invece inciso meno, offrendo un quadro complessivo dell’incontro di Serie A.

Pagelle Milan Verona: i voti dei protagonisti della sfida. Ecco come è andato il primo match di questa ultima domenica dell’anno Buona l’ultima dell’anno per il Milan. Dopo un primo tempo non facile, i rossoneri sono riusciti a sbloccarla nel finale di frazione con Pulisic e poi nella ripresa hanno chiuso i conti grazie alla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Milan Verona, i TOP e FLOP del match di Serie A Leggi anche: Pagelle Fiorentina Verona, i TOP e FLOP del match di Serie A Leggi anche: Pagelle Genoa Verona, ecco i TOP e FLOP del match di Serie A Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Napoli-Milan, le pagelle: Lobotka domina al centro, Jashari si spegne presto; Le pagelle degli arbitri: 5 ai pasticci di Pairetto. Sozza 7, fa giocare Juve-Roma; Pagelle Torino Cagliari: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita; Milan, le top news di giornata. Milan-Verona 3-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Nkunku, che doppietta - Verona di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Napoli-Milan 2-0, pagelle: Hojlund incontenibile, Nkunku disastroso. Bocciati De Winter e Maignan, Rrahmani insuperabile - 0 per gli azzurri allenati da Antonio Conte: decisivi i gol di Neres al 39' e di Hojlund al 64'. eurosport.it

TREDICI - Parma-Lazio: espulsioni giuste? C'è chi dice No...slin

Pagelle Primavera, Napoli-Milan 1-1: ottima partita di Pandolfi e Lontani, ma le loro prestazioni non bastano #SempreMilan #ACMilan #milan x.com

Pagelle Primavera, Napoli-Milan 1-1: ottima partita di Pandolfi e Lontani, ma le loro prestazioni non bastano - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.