Ecco le valutazioni e il resoconto di Cremonese-Napoli, partita valida per la 17ª giornata di Serie A. Il match si è concluso con una vittoria del Napoli per 2-0, consolidando la buona forma già mostrata in Supercoppa. Analizziamo i momenti principali, i protagonisti e le prestazioni di entrambe le squadre in un quadro obiettivo e preciso.

Top, flop, pagelle e tabellino completo di Cremonese-Napoli, valida per la 17a giornata di Serie A. Il Napoli dà continuità alla vittoria della Supercoppa e torna dall’Arabia con convinzione e determinazione. Hojlund mantiene il livello visto a Riad ed è letale in area di rigore. Rasmus Hojlund (ANSA) Calciomercato.it La sua doppietta regala i tre punti agli azzurri, che mettono pressione a Milan e Inter e rispondono alla tentata rimonta della Juventus, in attesa della gara contro la Roma. McTominay e Lobotka corrono tantissimo, recuperano palloni e sono fondamentali nel sistema di gioco contiano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Cremonese-Napoli 0-2: Hojlund incubo di Baschirotto, che coppia Lobo-McTominay

Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO LAZIO-CREMONESE 0-0: Sarri, in attacco è un disastro. Baschirotto solido

Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO Napoli-Eintracht 0-0: Conte incartato, McTominay e Hojlund insufficienti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lazio-Cremonese 0-0, pagelle e tabellino: partita scialba, Gila e Baschirotto dominano sugli attaccanti; TABELLINO e VOTI Lazio-Cremonese 0-0: le pagelle; Lazio-Cremonese 0-0: l'attacco di Sarri non brilla, finisce in parità all'Olimpico; La Cremonese stoppa una Lazio spenta: 0-0 all'Olimpico.

Cremonese-Napoli 0-2, pagelle e tabellino: doppietta di uno strepitoso Hojlund, Baschirotto sovrastato, Neres sottotono - 0 contro la Cremonese per la squadra di Conte, fa tutto Hojlund. msn.com