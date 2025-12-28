Pagano Forza Italia sull' ipotesi di cattura dell' orsa Bambina | Cuccioli a rischio servono cuore e responsabilità

Pagano di Forza Italia si è espresso sulla possibile cattura dell’orsa Bambina, sottolineando l’importanza di considerare la tutela dei cuccioli e di adottare decisioni responsabili e rispettose dell’animale. In un contesto in cui si valutano interventi umani, è fondamentale trovare soluzioni che bilancino le esigenze di conservazione e di rispetto per la fauna selvatica. La discussione richiede attenzione e responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti.

