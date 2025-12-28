Pagano Forza Italia sull' ipotesi di cattura dell' orsa Bambina | Cuccioli a rischio servono cuore e responsabilità
Pagano di Forza Italia si è espresso sulla possibile cattura dell’orsa Bambina, sottolineando l’importanza di considerare la tutela dei cuccioli e di adottare decisioni responsabili e rispettose dell’animale. In un contesto in cui si valutano interventi umani, è fondamentale trovare soluzioni che bilancino le esigenze di conservazione e di rispetto per la fauna selvatica. La discussione richiede attenzione e responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti.
«Di fronte all’ipotesi, ventilata dalla Regione Abruzzo, di procedere alla cattura dell’orsa Bambina per l’apposizione di un radiocollare, sento il dovere di richiamare tutti a una scelta di responsabilità e umanità. È vero: il radiocollare può essere uno strumento utile per monitorare gli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
