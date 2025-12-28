Pagani ostaggio dell’incompiuto Mariconda FdI | Un anno di fallimenti e improvvisazione amministrativa
Il coordinatore di Fratelli d’Italia a Pagani, Antonio Mariconda, commenta la situazione amministrativa della città, evidenziando un anno caratterizzato da cantieri incompleti, lavori eseguiti in modo insoddisfacente e una mancanza di strategia politica chiara. La sua analisi sottolinea le difficoltà di un’amministrazione che appare ancora in fase di definizione e riorganizzazione.
Fratelli d’Italia Pagani, attraverso il coordinatore cittadino Antonio Mariconda, interviene duramente sulla situazione amministrativa della città, giunta a fine anno tra cantieri incompleti, opere mal eseguite e totale assenza di visione politica. 5 anni di amministrazione De Prisco, 5 anni di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
