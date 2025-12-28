Padovano sicuro | Spalletti ha sistemato la Juventus Ora ha questa grandissima opportunità

Luciano Spalletti ha contribuito a stabilizzare la Juventus, portando un nuovo equilibrio alla squadra. Con questa base solida, il tecnico ha ora l’opportunità di continuare il suo percorso di crescita e miglioramento, affrontando con fiducia le sfide future. La sua esperienza e capacità di gestione rappresentano un elemento importante per il club, che può guardare con ottimismo alle prossime stagioni.

Il commento dell'ex attaccante bianconero. Negli studi di Sky Sport, l'ex attaccante bianconero Michele Padovano ha analizzato il profondo impatto di Luciano Spalletti sulla Juventus, sottolineando come il tecnico toscano sia riuscito a invertire la rotta intervenendo su più livelli. Secondo l'opinionista, la chiave del successo risiede nella capacità dell'allenatore di incidere quotidianamente sul gruppo, a differenza di quanto accade nel ruolo di commissario tecnico. Queste le sue parole: « Una cosa è certa Spalletti, l'impressione che ho io, è che abbia sistemato quello che c'era da sistemare, sia nel campo a livello tattico che nella testa di alcuni giocatori che obiettivamente prima rendevano al di sotto delle loro capacità.

Padovano: “Spalletti ha sistemato quello che c’era da sistemare. Adesso deve…” - Michele Padovano, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del momento che vive la Juventus: "Una cosa è certa Spalletti, l'impressione che ho io, è che abbia sistemato quello ... tuttojuve.com

Padovano: "Mi aspetto la Juventus continui il trend. Spalletti e Conte devastati dagli infortuni" - Michele Padovano, ex giocatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la decisione da parte di Luciano Spalletti di partire domenica mattina e tornare la sera subito dopo il fischio ... m.tuttomercatoweb.com

