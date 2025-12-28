Pace contributiva 2024 25 | domanda entro il 31 dicembre per riscattare fino a cinque anni senza contributi

È possibile presentare domanda di pace contributiva per il biennio 2024-2025 entro il 31 dicembre 2025. Questa misura, introdotta dalla legge di bilancio 2024 e gestita dall’INPS, permette di riscattare fino a cinque anni di contributi non versati. La richiesta consente di regolarizzare la posizione previdenziale e migliorare la propria pensione. È importante rispettare la scadenza per usufruire di questa opportunità.

