Pace contributiva 2024 25 | domanda entro il 31 dicembre per riscattare fino a cinque anni senza contributi
È possibile presentare domanda di pace contributiva per il biennio 2024-2025 entro il 31 dicembre 2025. Questa misura, introdotta dalla legge di bilancio 2024 e gestita dall’INPS, permette di riscattare fino a cinque anni di contributi non versati. La richiesta consente di regolarizzare la posizione previdenziale e migliorare la propria pensione. È importante rispettare la scadenza per usufruire di questa opportunità.
C’è tempo fino al 31 dicembre 2025 per presentare la domanda di pace contributiva relativa al biennio 2024-2025, la misura introdotta dalla legge di bilancio 2024 e disciplinata dall’INPS con la circolare n. 69 del 29 maggio 2024. L'articolo Pace contributiva 202425: domanda entro il 31 dicembre per riscattare fino a cinque anni senza contributi . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Pace contributiva 2024/25: domanda entro il 31 dicembre per riscattare fino a cinque anni senza contributi
Leggi anche: Pace contributiva 2024/25: domanda entro il 31 dicembre per riscattare fino a cinque anni senza contributi
Oltre un quarto dell'energia in Europa viene da fonti rinnovabili; Pensioni, pace contributiva: anticipo uscita e assegno più alto, come riscattare fino a 5 anni di contributi mancanti.
Pace contributiva/ Tempi e domanda, le soluzioni possibili (25 marzo 2025) - Si torna a parlare di pace contributiva prevista dall’ente INPS, che ... ilsussidiario.net
Copertura dei contributi attraverso la pace contributiva - Buongiorno, sono un contributivo puro ho contributi sia in gestione separata (pochi anni) che in gestione pubblica (ctps 15 anni) posso riscattare un periodo non coperto da contribuzione degli anni in ... corriere.it
Pace contributiva 2024–2025: ultimi giorni per la domanda - Il 31 dicembre 2025 scade il termine per la domanda di pace contributiva 2024–2025. edotto.com
La pace contributiva è tornata a offrire ai lavoratori una possibilità concreta per recuperare anni privi di contribuzione e migliorare così la posizione pensionistica: ecco la scadenza per fare domanda nel 2025. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.