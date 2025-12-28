Pacchi fantasma sconti irreali e messaggi ingannevoli | durante le feste esplode il fenomeno delle truffe digitali

Durante le festività natalizie, l’aumento degli acquisti online porta con sé anche una crescita delle truffe digitali, come pacchi fantasma, offerte troppo vantaggiose e messaggi ingannevoli. È importante essere consapevoli dei rischi e adottare precauzioni per proteggere i propri dati e acquisti. Informarsi sulle modalità di truffa permette di evitare spiacevoli sorprese e di vivere le festività in sicurezza.

