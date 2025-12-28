Pacchi fantasma sconti irreali e messaggi ingannevoli | durante le feste esplode il fenomeno delle truffe digitali
Durante le festività natalizie, l’aumento degli acquisti online porta con sé anche una crescita delle truffe digitali, come pacchi fantasma, offerte troppo vantaggiose e messaggi ingannevoli. È importante essere consapevoli dei rischi e adottare precauzioni per proteggere i propri dati e acquisti. Informarsi sulle modalità di truffa permette di evitare spiacevoli sorprese e di vivere le festività in sicurezza.
Il periodo delle festività natalizie, caratterizzato da un importante aumento degli acquisti online e delle transazioni digitali, aumenta anche le truffe ai danni dei consumatori. In questo periodo, fanno sapere i carabinieri, si registra un incremento significativo di attività fraudolente. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
