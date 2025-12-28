Pacchi fantasma sconti irreali e messaggi ingannevoli | durante le feste esplode il fenomeno delle truffe digitali

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività natalizie, l’aumento degli acquisti online porta con sé anche una crescita delle truffe digitali, come pacchi fantasma, offerte troppo vantaggiose e messaggi ingannevoli. È importante essere consapevoli dei rischi e adottare precauzioni per proteggere i propri dati e acquisti. Informarsi sulle modalità di truffa permette di evitare spiacevoli sorprese e di vivere le festività in sicurezza.

Il periodo delle festività natalizie, caratterizzato da un importante aumento degli acquisti online e delle transazioni digitali, aumenta anche le truffe ai danni dei consumatori. In questo periodo, fanno sapere i carabinieri, si registra un incremento significativo di attività fraudolente. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

pacchi fantasma sconti irreali e messaggi ingannevoli durante le feste esplode il fenomeno delle truffe digitali

© Livornotoday.it - Pacchi fantasma, sconti irreali e messaggi ingannevoli: durante le feste esplode il fenomeno delle truffe digitali

Leggi anche: Truffe di Natale: come difendersi dalle frodi durante le feste

Leggi anche: Sollicciano, il “vascello fantasma” che le luci delle feste non riescono a illuminare

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.