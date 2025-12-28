Ospedale rimandò madre e figlia a casa

Una madre e sua figlia sono decedute all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dopo aver cercato assistenza nei giorni di Natale e Santo Stefano a causa di sospetta intossicazione alimentare. Le due donne si erano rivolte al pronto soccorso in due occasioni prima di essere ricoverate, ma erano state rimandate a casa. La vicenda solleva interrogativi sulle modalità di gestione di casi simili e sulle procedure di monitoraggio delle condizioni dei pazienti.

17.50 Madre e figlia decedute per sospetta intossicazione alimentare all'ospedale Cardarelli si erano rivolte al Pronto soccorso a Campobasso in due occasioni, il giorno di Natale e a Santo Stefano, prima del peggioramento che ha portato ai ricoveri. In entrambi i casi sono state rimandate a casa dopo i controlli. E' quanto emerge dalla ricostruzione dei fatti al centro dell'inchiesta aperta dalla Procura di Campobasso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Paura tra le mura di casa: allarme monossido, madre e figlia in ospedale Leggi anche: Madre e figlia investite: entrambe in ospedale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Tragedia a Pietracatella, madre e figlia morte al Cardarelli: probabile intossicazione - Anche il padre ricoverato nell'ospedale del capoluogo. rainews.it

Mamma e figlia di 15 anni muoiono dopo il ricovero in ospedale: si sospetta un'intossicazione alimentare - Probabilmente la causa del decesso è legata al cibo, a base di pesce, consumato durante le festività. today.it

Una donna di 50 anni e la figlia di 15 sono morte a Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare - Una donna di 50 anni e la figlia di 15 sono morte all’ospedale Cardarelli di Campobasso dove erano ricoverate in gravi condizioni dopo aver accusato sintomi riconducibili a un’intossicazione alimentar ... ilpost.it

Plague City | DRAMA | Full Movie in English

Ancona, il papà lancia il cellulare in faccia al figlio di 4 anni (ora in ospedale). La procuratrice per i minori Tedeschini rimanda la pensione e interviene Allarme per la carenza di organico: già effettuata la segnalazione al sottosegretario alla Giustizia Andrea facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.