Ospedale di Assisi più moderno | Nuove tecnologie al completo

Nuove dotazioni per il locale ospedale, nell’ottica del suo potenziamento e riqualificazione dell’ospedale di Assisi in occasione del Giubileo: vengono realizzati grazie ai fondi stanziati dal Governo nazionale, gestiti dalla Regione affidati all’Usl Umbria 1 per la loro attuazione. In questa ottica sono stati installati 12 nuovi letti di ultima generazione destinati al reparto di Medicina, ai quali se ne aggiungeranno ulteriori 4 entro gennaio. Entro la fine del mese, inoltre, è prevista la consegna di un insufflatore, di un nuovo tavolo operatorio e dell’aggiornamento della centrale di monitoraggio del Pronto Soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

