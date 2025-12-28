Orsi e leoni in gabbia e senza cure | salvati dalla Marina Militare thailandese

La Marina Militare thailandese ha soccorso cinque animali, tra cui due leoni e tre orsi, trovati in condizioni di malnutrizione in un casinò sequestrato al confine con la Cambogia. L'intervento ha permesso di mettere in salvo questi animali, spesso vittime di sfruttamento e abbandono. Questa operazione evidenzia l'impegno delle autorità thailandesi nella tutela della fauna selvatica e nel contrasto al traffico illegale di animali.

La Marina Militare thailandese ha recuperato due leoni e tre orsi in condizioni di malnutrizione da un casinò sequestrato vicino al confine con la Cambogia. Gli animali erano rinchiusi in gabbie e privi di cure adeguate. Le immagini diffuse dai marines mostrano i momenti del salvataggio.

