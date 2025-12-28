Orsi e leoni in gabbia e senza cure | salvati dalla Marina Militare thailandese
La Marina Militare thailandese ha soccorso cinque animali, tra cui due leoni e tre orsi, trovati in condizioni di malnutrizione in un casinò sequestrato al confine con la Cambogia. L'intervento ha permesso di mettere in salvo questi animali, spesso vittime di sfruttamento e abbandono. Questa operazione evidenzia l'impegno delle autorità thailandesi nella tutela della fauna selvatica e nel contrasto al traffico illegale di animali.
L a Marina Militare thailandese ha recuperato due leoni e tre orsi in condizioni di malnutrizione da un casinò sequestrato vicino al confine con la Cambogia. Leggi anche › Pet Carpet Film Festival: in scena l’amore per gli animali Gli animali erano rinchiusi in gabbie e privi di cure adeguate. Le immagini diffuse dai marines mostrano i momenti del salvataggio. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Due leoni e tre orsi in gabbia e senza cure, il salvataggio in un casinò abbandonato – Video
Leggi anche: VIDEO | Stalle abusive e animali senza cure a San Francesco alla Rena: salvati due pony
Marina thailandese salva leoni e orsi malnutriti da un casinò al confine; In gabbia e senza cure, orsi e leoni salvati dalla Marina Militare thailandese | Video; In gabbia e senza cure, orsi e leoni salvati dalla Marina Militare thailandese; In gabbia e senza cure, orsi e leoni salvati dalla Marina Militare thailandese.
In gabbia e senza cure, orsi e leoni salvati dalla Marina Militare thailandese - La Marina Militare thailandese ha recuperato due leoni e tre orsi in condizioni di malnutrizione da un casino' sequestrato vicino al confine con ... notizie.tiscali.it
Due leoni e tre orsi in gabbia e senza cure, il salvataggio in un casinò abbandonato – Video - I marines hanno liberato due leoni e tre orsi trovati in gabbie e senza cure adeguate in un casinò sequestrato al confine con la Cambogia ... ilfattoquotidiano.it
Da una gabbia in giardino al santuario: il salvataggio di un leone e un’orsa tenuti come “domestici” in Albania - Erion, un giovane leone, e Flora, un’orsa, erano tenuti illegalmente come animali “domestici” in Albania. msn.com
In gabbia e senza cure, orsi e leoni salvati dalla Marina Militare thailandese
LaPresse. . Salvati dall'inferno del casinò: leoni e orsi recuperati al confine tra Thailandia e Cambogia. Personale militare ha tratto in salvo un leone, una leonessa, un orso malese e due orsi neri asiatici trovati gravemente malnutriti. Gli animali erano rinchiusi facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.