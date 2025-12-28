Una brutta disavventura ha colpito una famiglia. Dopo la cerimonia di cremazione, hanno scoperto il tragico errore. Ed emergono altri dettagli clamorosi “Chi ce lo dice ora se era morto davvero? Come possiamo fidarci?”. Una famiglia di Glasgow ha vissuto un’esperienza terribile. Dopo l’annuncio che il loro parente era deceduto, hanno iniziato, in accordo con il personale dell’obitorio del Queen Elizabeth University Hospital, le pratiche legate alla cremazione. Ma una volta terminata la cerimonia, hanno ricevuto la terribile notizia. Orrore all’obitorio! Cremano la persona sbagliata. Famiglia sotto shock: “Non era morto. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

