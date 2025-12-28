Ornella Muti e l’amore per Adriano Celentano | Per lui tradii mio marito Federico Facchinetti

Ornella Muti e Adriano Celentano ebbero una breve relazione negli anni ’80, durante le riprese di film di successo. Entrambi hanno confermato l’episodio come una “bellissima avventura”, pur mantenendo la loro vita privata. Questa storia ha suscitato interesse, poiché rappresenta un episodio di infedeltà di Muti nei confronti del marito Federico Facchinetti, evidenziando un momento delicato della loro biografia.

Ornella Muti e Adriano Celentano hanno avuto una breve ma intensa storia d’amore negli anni ’80, durante le riprese dei film cult “Il bisbetico domato” (1980) e “Innamorato pazzo” (1981), confermata da entrambi anni dopo, definendola una “bellissima avventura” e l’unica infedeltà di Muti, nonostante entrambi fossero sposati all’epoca, con l’attrice che ha tradito il marito Federico Facchinetti. “Con Federico ne abbiamo parlato, è stato un problema che abbiamo risolto soprattutto grazie a lui che è un uomo molto intelligente”, racconta l’attrice, che è stata sposata con Federico Fachinetti dal 1988 al 1996 e con cui ha avuto i figli Carolina (1984) e Andrea (1987). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

