Orientamento la lettera di una compente del CSPI agli studenti | Diffidate dei percorsi quadriennali rifiutate la competizione e imparate la disobbedienza

Una lettera rivolta agli studenti e alle loro famiglie, ma anche un atto di accusa. Serena Cavalletti, docente e componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), eletta nelle liste di "CGIL - Valore scuola", ha affidato alle pagine del Fatto Quotidiano un testo sulla scelta della scuola superiore che contiene idee che non mancheranno di far discutere sul ruolo dell’istruzione, sul mercato del lavoro e sulle responsabilità delle politiche scolastiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

