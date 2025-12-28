Ora l’Italia vuole la Luna l’Asi costruisce la casa del futuro Il primo astronauta Franco Malerba | ecco la serra spaziale per coltivare ortaggi

Roma, 28 dicembre 2025 – Sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia? Ci svela anche questo lo spot dell’ Asi (Agenzia spaziale italiana), nella prima pubblicità istituzionale dedicata a “raccontare ai cittadini il valore, il ruolo e l’impatto delle attività spaziali sulla vita quotidiana”. Lo spot, andato in onda sulle reti Rai televisive e radiofoniche dal 9 al 16 dicembre, gioca sull’assonanza tra la sigla Asi e “ah sì?”, reazione colloquiale di chi viene piacevolmente sorpreso dall’informazione che sta ricevendo. "Ecco quando coltiveremo l'insalata sulla Luna" La casa sulla Luna è una delle punte avanzate della ricerca, mentre la space economy italiana, ha rivelato l’Istat, nel 2021 (ultimo dato disponibile) poteva contare su un giro d’affari di 8 miliardi e impiegava 23. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

