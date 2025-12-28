Operazione Domino nove arresti per finanziamenti a Hamas in Italia

La Dda di Genova ha condotto un'indagine che ha portato all'arresto di nove persone nell'ambito dell'Operazione Domino, con il sequestro di beni per circa 8 milioni di euro. L'inchiesta ha rilevato un sistema di finanziamento illecito, attraverso associazioni benefiche, volto a indirizzare fondi verso Hamas. Questa operazione mette in luce le modalità di raccolta e trasferimento di risorse illecite in Italia, evidenziando l'importanza di un sistema di controlli più efficace.

Indagine della Dda di Genova: sequestrati beni per 8 milioni, scoperto un sistema di raccolta fondi che avrebbe dirottato donazioni verso Hamas attraverso associazioni benefiche. Al termine dell'operazione "Domino", nove persone sono state arrestate dai poliziotti della Digos, in raccordo con la Direzione centrale della Polizia di prevenzione e con i militari della Guardia di Finanza di Genova. Gli indagati sono accusati di far parte e di aver finanziato, attraverso associazioni benefiche di solidarietà con il popolo palestinese, l'organizzazione terroristica Hamas, il movimento della resistenza islamica.

