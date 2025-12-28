Omag Bellano fiducioso | La salvezza è possibile

La sconfitta per 3-0 contro Vallefoglia nel giorno di Santo Stefano non distoglie la Omag Mt San Giovanni dalla sua rincorsa per la salvezza nel campionato di serie A1 di volley femminile. Ma resta l’amaro in bocca per un terzo set che ha visto le marchigiane chiudere frazione e partita sul 28-26 proprio quando le marignanesi parevano aver preso le misure alle avversarie. "In attacco potevamo fare di più e prenderci qualche azzardo – conferma il coach Massimo Bellano – ed invece siamo stati prevedibili proprio sul finire quando potevamo arrivare al quarto set e lasciare aperto il match. Dobbiamo lavorare su questa solidità mentale che continua a mancarci sul finire di frazione, ora sotto con un trittico che si annuncia decisivo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

