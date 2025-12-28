Oltre le mura | la persona dietro alla detenzione femminile | il dibattito

Il 3 gennaio 2026, presso il Jjinger Cocktailbar di Avellino, si terrà un incontro dedicato a esplorare le esperienze e le sfide delle donne in detenzione. L’evento, dal titolo “Oltre le mura: la persona dietro alla detenzione femminile”, rappresenta un’occasione per riflettere sui temi della detenzione femminile e della riabilitazione, favorendo un dialogo aperto e rispettoso su un tema di grande attualità.

Sabato 3 gennaio 2026 alle ore 16.00, presso il Jjinger Cocktailbar di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele si terrà un importante momento di riflessione e confronto dal titolo **"Oltre le mura: a persona dietro alla detenzione femminile"**. L'evento vedrà la partecipazione della dottoressa Claudia Cavallo, criminologa giuridica, esperta in diritti umani e tutela della dignità dei detenuti. La dottoressa Cavallo è membro dello staff del Garante dei Detenuti della Regione Campania e dell'Osservatorio sulle Persone Private della Libertà Personale della stessa regione. L'incontro, moderato da Vinicio Marchetti, responsabile provinciale di Avellino Today, vedrà la partecipazione di Sara Spiniello, rappresentante movimento 5 stelle di avellino e della dottoressa Simona Romani, si propone di portare alla luce un tema ancora troppo poco discusso ma di cruciale importanza: la condizione delle donne in carcere.

