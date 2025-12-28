oltre 7 milioni di finanziamenti a hamas 9 arresti a genova tra cui mohammad hannoun

Nove misure cautelari in carcere, delle quali sette già eseguite, mentre altri due indagati risultano latitanti: è il bilancio di un’inchiesta sulle associazioni che raccoglievano fondi in apparenza per supporto umanitario, dirottandoli in realtà al finanziamento delle attività terroristiche di Hamas. Ha scoperchiato un sistema che negli anni avrebbe fruttato più di 7 milioni di finanziamenti ad Hamas l’indagine coordinata dalla Procura di Genova insieme alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, che ha setacciato l’attività di tre associazioni, due delle quali con sede nel capoluogo ligure, che avrebbero inviato gli aiuti raccolti per finanziare l’organizzazione terroristica e le sue attività. 🔗 Leggi su Lapresse.it

