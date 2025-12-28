Oltre 600 Stelle di Natale regalate alla comunità per dire grazie
In tre giorni ha consegnato oltre 600 stelle di Natale alle persone che lavorano nelle attività commerciali di Forte dei Marmi, a tutti i dipendenti comunali, ai comandi di polizia locale, all’Ospedale della Versilia e infine a Don Piero parroco di Sant’Ermete. E’ il gesto spinto da "un sentimento autentico di gratitudine" compiuto da Andrea Casini, esperto di hospitality, dedicato a tutti coloro che "con discrezione e costanza, rappresentano il vero pilastro della nostra città". "Negli ultimi dieci anni – racconta – ho lavorato nel settore dell’ospitalità insieme ai miei genitori prima al Bagno Vittoria e successivamente al Bagno Santa Maria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
