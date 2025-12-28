Olio in città | l' ultima seduta di assaggi guidati a Ostuni
Oggi, 28 dicembre 2025, alle ore 18:00, si terrà presso il Salone dei Sindaci di Ostuni l'ultima sessione di assaggi guidati di olio extra vergine di oliva. Un’occasione per scoprire le caratteristiche di oli di qualità nel contesto della città. L’evento è aperto a chi desidera approfondire la conoscenza di questo prezioso prodotto locale.
OSTUNI - Oggi, domenica 28 dicembre 2025, alle 18:00, presso il Salone dei Sindaci del Comune di Ostuni, avrà luogo l'ultima seduta di assaggi guidati di olio extra vergine di oliva. L'appuntamento rientra nell'iniziativa “Olio in città” edizione Ostuni 2025, organizzata dall'associazione l'Olio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
