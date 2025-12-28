Ohio Incrementati i controlli c’è paura | il vescovo di Columbus dispensa gli immigrati dalle celebrazioni

Il vescovo di Columbus, Ohio, ha deciso di dispensare gli immigrati dalle celebrazioni religiose durante i giorni di festa, in risposta all’aumento dei controlli e alla crescente paura di retate dell’ICE. Questa misura mira a garantire un momento di serenità e rispetto per le comunità coinvolte, riducendo il rischio di situazioni di disagio durante le occasioni di ritrovo religioso.

Una "dispensa" per gli immigrati a rischio controlli: questa la decisione del vescovo di Columbus, Ohio, per evitare che le messe nei giorni di festa diventino occasione di ansia (e di retate dell'Ice). "Gli ultimi giorni – recita il decreto di monsignor Earl Fernandes – hanno visto un incremento dei controlli sull'immigrazione nella diocesi di Columbus, che hanno causato un aumento della paura e dei sentimenti di ansia tra le nostre comunità di immigrati". Di conseguenza, riferisce Vatican news, Fernandes indica nel suo decreto le motivazioni per le quali ha stabilito la dispensa dalle celebrazioni natalizie per tutti coloro che temono la detenzione.

