Ogni passo è dialogo | il ballo Lindy hop porta gioia e fiducia

I PRIMI PASSI li muove fra la fine degli Anni 20 e l’inizio dei 30 a New York, nel cuore vibrante di Harlem. È qui, fra le luci dorate della Savoy Ballroom al 596 di Lenox Avenue, che il Lindy hop inizia la sua irresistibile ascesa. È un travolgente ballo di coppia con Dna afroamericano e in gran parte basato sull’improvvisazione, figlio del charleston e padre di varianti sorelle come il collegiate shag e il balboa. Ma soprattutto è la danza della rinascita: al Savoy, infatti, bianchi e neri ballavano insieme mentre fuori la segregazione era ancora legge. E così, sul parquet levigato della “The World’s Finest Ballroom”, il ritmo diventava uguaglianza e la danza simbolo universale di gioia. 🔗 Leggi su Amica.it

