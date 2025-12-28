Ogni passo è dialogo | il ballo Lindy hop porta gioia e fiducia

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I PRIMI PASSI li muove fra la fine degli Anni 20 e l’inizio dei 30 a New York, nel cuore vibrante di Harlem. È qui, fra le luci dorate della Savoy Ballroom al 596 di Lenox Avenue, che il Lindy hop inizia la sua irresistibile ascesa. È un travolgente ballo di coppia con Dna afroamericano e in gran parte basato sull’improvvisazione, figlio del charleston e padre di varianti sorelle come il collegiate shag e il balboa. Ma soprattutto è la danza della rinascita: al Savoy, infatti, bianchi e neri ballavano insieme mentre fuori la segregazione era ancora legge. E così, sul parquet levigato della “The World’s Finest Ballroom”, il ritmo diventava uguaglianza e la danza simbolo universale di gioia. 🔗 Leggi su Amica.it

ogni passo 232 dialogo il ballo lindy hop porta gioia e fiducia

© Amica.it - Ogni passo è dialogo: il ballo Lindy hop porta gioia e fiducia

Leggi anche: Al Milestone il ritorno dello swing che fa ballare: Lindy hop night con Mauro L. Porro’s jazzmania

Leggi anche: Sicurezza ad ogni passo: JV International, soluzioni affidabili per ogni professione

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.