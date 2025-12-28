Oggi l' incontro tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago
Alla vigilia del faccia a faccia con Donald Trump a Mar-a-Lago, Volodymyr Zelensky descrive l'inferno scatenato dalle forze russe nella notte su Kiev: uno dei bombardamenti più massicci degli ultimi mesi, quasi 500 droni e una quarantina di missili concentrati in dieci ore. Quei raid smascherano "il vero atteggiamento di Vladimir Putin e della sua cerchia: nessuna volontà di porre fine alla guerra. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Oggi l'incontro tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago - La Casa Bianca conferma che l'incontro fra Donald Trump e Volodymyr Zelensky si terrà alle 19 ora italiana a Mar- ansa.it
Oggi il vertice tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago - Si terrà alle 19 ora italiana, le 13 in Florida, l'incontro a Palm Beach tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ed il suo ... iltempo.it
L'incontro fra Zelensky e Trump a Mar a Lago anticipato alle 19 ora italiana, le 13 in Florida. Lo riportano i media ucraini - L'incontro fra Zelensky e Trump a Mar a Lago anticipato alle 19 ora italiana, le 13 in Florida. tg.la7.it
Trump incontrerà Zelensky a Mar-a-lago il 28 dicembre
Oggi l'incontro #Trump- #Zelensky a Mar-a-Lago. Ieri lo scambio di idee da remoto del presidente ucraino con i leader Ue tra cui Giorgia Meloni. Intanto, sul campo, le forze russe attaccano Odessa. Nel video Kiev dopo i massicci raid che hanno causato 2 m x.com
